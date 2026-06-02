Нетрезвый житель Ельца бросил с высоты своего роста 5-летнюю дочь гражданской жены

Девочка сейчас в больнице под наблюдением врачей, угроза ее жизни миновала.

Елецкие следователи задержали 32-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью маленькой девочки. По данным пресс-службы областного Следственного комитета, он бросил ребенка с высоты своего роста. Девочка получила закрытую черепно-мозговую травму с переломом основания свода черепа. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в ведомстве, вечером 31 мая подозреваемый был пьян и находился в квартире своей гражданской жены с ее 5-летней дочерью. Не найдя с ребенком общего языка, он решил применить силу – поднял девочку повыше и бросил на пол, после чего просто ушел. Мать девочки вернулась с работы и увидела, что дочь в тяжелом состоянии. Женщина вызвала скорую помощь. К счастью, все обошлось – ребенок сейчас в больнице под наблюдением врачей, угроза жизни миновала.

– Подозреваемый задержан, при допросе дал признательные показания, подтвердив их при проверке следователем на месте происшествия. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения, – прокомментировали в региональном следкоме.

Расследование продолжается. Назначены судебные экспертизы.