Двоих липчан поймали на незаконной ловле рыбы на территории природного заказника

В городе Грязи возбудили уголовное дело в отношении двоих липчан 20 и 23 лет. Парней поймали на незаконной ловле рыбы сетями на территории особо охраняемой природной зоны регионального значения.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД России, сотрудники регионального управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов задержали злоумышленников с поличным. Дело было 19 апреля.

– Установлено, что молодые люди на территории государственного природного зоологического заказника «Липецкий» поймали в реке ценные породы рыб, запрещенные к вылову, с использованием сетей. На месте было обнаружено порядка 35 тушек рыбы: щука, плотва, густера, лещ, окунь и судак, – рассказали в полиции.

На время расследования с браконьеров взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

По информации пресс-службы прокуратуры Липецкой области, злоумышленники успели причинить местной фауне ущерб почти на 40 тысяч рублей. Прокурор направил в суд иск о взыскании с браконьеров компенсации ущерба. Заявление находится на рассмотрении.