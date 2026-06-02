Липецкие спортсмены завоевали две медали на чемпионате Европы по панкратиону

Спортсмены из Липецка завоевали две медали на чемпионате Европы по панкратиону. Ксения Шипилкина привезла домой «золото», Антон Мазаев – «бронзу». Об этом стало известно из сообщения пресс-службы областного правительства. Соревнования проходили в Армении. За призы боролись больше 300 спортсменов из 15 стран.
Панкратион – возрожденный древнегреческий вид единоборств, сочетающий борцовскую технику и удары руками и ногами. Слово «панкратион» происходит от названия боевого искусства, впервые включенного в соревнования античных Олимпийских игр.
Отмечается, что сборная Российской Федерации заняла на чемпионате Европы по панкратиону первое место в общекомандном зачете – впервые с 2019 года.