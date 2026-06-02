Липецкие спортсмены завоевали две медали на чемпионате Европы по панкратиону

Липчанка Ксения Шипилкина стала чемпионкой Европы по панкратиону. Фото предоставлено правительством Липецкой области.

Спортсмены из Липецка завоевали две медали на чемпионате Европы по панкратиону. Ксения Шипилкина привезла домой «золото», Антон Мазаев – «бронзу». Об этом стало известно из сообщения пресс-службы областного правительства. Соревнования проходили в Армении. За призы боролись больше 300 спортсменов из 15 стран.

Панкратион – возрожденный древнегреческий вид единоборств, сочетающий борцовскую технику и удары руками и ногами. Слово «панкратион» происходит от названия боевого искусства, впервые включенного в соревнования античных Олимпийских игр.

Отмечается, что сборная Российской Федерации заняла на чемпионате Европы по панкратиону первое место в общекомандном зачете – впервые с 2019 года.