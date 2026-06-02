НовостиПроисшествия2 июня 2026 12:04

Липчанка отправилась за алкоголем и продуктами с украденной у знакомого банковской картой

Женщина потратила более 10 тысяч рублей
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
грозит до шести лет лишения свободы. Злоумышленнице грозит до шести лет лишения свободы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жительницу Липецка подозревают в краже денег с банковского счета знакомого мужчины. Потерпевший рассказал полицейским, что женщина вечером была у него в гостях. Списание средств в сумме 10 287 рублей он обнаружил после ее ухода.

Как предполагают в пресс-службе областного УМВД, 41-летняя злоумышленница с картой хозяина квартиры отправилась в магазин за покупками. За чужой счет она приобрела алкоголь и продукты питания, а карту потом незаметно положила на прежнее место.

Женщина стала фигуранткой уголовного дела. Расследование продолжается. Липчанке грозит до шести лет лишения свободы.