Липчанка отправилась за алкоголем и продуктами с украденной у знакомого банковской картой

Жительницу Липецка подозревают в краже денег с банковского счета знакомого мужчины. Потерпевший рассказал полицейским, что женщина вечером была у него в гостях. Списание средств в сумме 10 287 рублей он обнаружил после ее ухода.

Как предполагают в пресс-службе областного УМВД, 41-летняя злоумышленница с картой хозяина квартиры отправилась в магазин за покупками. За чужой счет она приобрела алкоголь и продукты питания, а карту потом незаметно положила на прежнее место.

Женщина стала фигуранткой уголовного дела. Расследование продолжается. Липчанке грозит до шести лет лишения свободы.