НовостиПроисшествия2 июня 2026 15:45

В кармане жителя Липецкой области обнаружили сверток с наркотиком

Мужчину ждет скамья подсудимых
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Липецке направили в суд уголовное дело о незаконном приобретении и хранении наркотиков. В преступлении обвиняют 41-летнего жителя Долгоруковского округа. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, запрещенные вещества он купил в Интернете. Получив координаты от неустановленного лица о месте нахождения наркотиков, мужчина забрал их себе для личного употребления.

В тот же вечер у одного из домов СНТ «Мичурина» по подозрению в административном правонарушении его задержали сотрудники полиции. В ходе личного досмотра в дежурной части в кармане куртки мужчины обнаружили сверток с метилэфедроном массой 0,93 грамма.

– Дело, которое находилось в производстве органов МВД, прокуратура направила в Правобережный районный суд города Липецка для рассмотрения. Обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы, – прокомментировали в надзорном ведомстве.