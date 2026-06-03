22-летняя пассажирка «Ауди» погибла в ДТП в Липецкой области

В аварии три человека пострадали и один – погиб. Фото Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области.

В Усмани в ДТП погибла 22-летняя девушка. По данным региональной Госавтоинспекции, она была пассажиркой в автомобиле «Ауди». Смертельная авария произошла 2 июня в одиннадцать часов вечера на улице Октябрьской.

Уточняется, что за рулем иномарки был 20-летний водитель. Он не справился с управлением и врезался в световую опору. В результате он сам и две его пассажирки 20-ти и 17-лет получили различные травмы, а третья погибла на месте происшествия. Правоохранители устанавливают причины и условия ДТП со смертельным исходом.