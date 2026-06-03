Жители Липецкой области совершили более 5 миллионов покупок по QR-кодам

Снятие наличных с банковских карт уменьшилось. Фото из архива «КП».

Жители Липецкой области в I квартале совершили 5,1 миллиона покупок по QR-кодам. По данным пресс-службы регионального отделения Банка России, это на 21,4% больше, чем годом ранее. Эксперты отмечают, что липчане все чаще выбирают альтернативные способы оплаты.

Уточняется, что по состоянию на 1 апреля у жителей области было на руках почти 3,4 миллиона банковских карт – в среднем по 3 на человека. В I квартале липчане оплатили ими покупки более 101 миллиона раз на общую сумму 75 млрд рублей.

Тем не менее, как сообщают специалисты, с января по март использование карт снизилось на 9,9% по количеству транзакций и на 6% – по объему. Снятие наличных тоже уменьшилось. Жители региона получали деньги в банкоматах и банковских кассах почти 3 миллиона раз. Это на 6,5% меньше, чем год назад.

Эксперты заметили, что у жителей нашего региона пользуется спросом сервис «Наличные на кассе». В I квартале они воспользовались им более 127 тысяч раз в организациях торговли и услуг. Это на 9,6% больше, чем год назад. Общий объем снятия наличных через сервис составил 289 миллионов рублей (рост на 14,5%). Средняя сумма операций – 2,3 тысячи рублей.