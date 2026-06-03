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НовостиПроисшествия3 июня 2026 6:38

В ночь на 3 июня в Липецкой области сгорел одноэтажный жилой дом

Обошлось без погибших и пострадавших
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Пожар тушили две бригады спасателей и один доброволец.

Пожар тушили две бригады спасателей и один доброволец.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 3 июня в деревне Слава Добринского округа произошло возгорание в одноэтажном жилом доме. На тревожный вызов на улицу Лесную выехали два пожарных расчета. Бороться с огнем спасателям помогал один доброволец. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области.

По данным ведомства, дом кирпичный, крытый железом. Пожар уничтожил все его сгораемые конструкции. Причину произошедшего устанавливают специалисты.