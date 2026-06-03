В ночь на 3 июня в Липецкой области сгорел одноэтажный жилой дом

Пожар тушили две бригады спасателей и один доброволец. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 3 июня в деревне Слава Добринского округа произошло возгорание в одноэтажном жилом доме. На тревожный вызов на улицу Лесную выехали два пожарных расчета. Бороться с огнем спасателям помогал один доброволец. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области.

По данным ведомства, дом кирпичный, крытый железом. Пожар уничтожил все его сгораемые конструкции. Причину произошедшего устанавливают специалисты.