Липецкие полицейские задержали двоих нелегальных мигрантов с наркотиками

Правоохранители изъяли свыше 6 граммов наркотика, содержащего в своем составе метадон. Скриншот видео УМВД России по Липецкой области.

В Липецке полицейские задержали двоих 23-летних мигрантов, у которых при досмотре обнаружили 22 свертка с порошкообразным веществом. Иностранцы, которые находились в нашей стране незаконно, работали наркозакладчиками. Они приехали в областной центр из Московской области с целью сбыта запрещенных веществ. Согласно заключению эксперта, в общей сложности у них изъяли свыше 6 граммов наркотика, содержащего в своем составе метадон.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, часть наркотиков злоумышленники успели разложить. Всего из незаконного оборота полицейские изъяли 25 свертков. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Кроме того, в отношении задержанных составили административные протоколы за нарушение режима пребывания в Российской Федерации.