С подрядчика за дефекты ремонта больницы в Липецке взыскали 1,4 млн рублей штрафа

Суд, изучив материалы дела, вынес решение об удовлетворении заявленных требований больницы в полном объеме. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Липецке арбитражный суд рассмотрел иск областной клинической больницы к строительной компании, которая в 2024 году взяла на себя обязательство капитально отремонтировать колопроктологическое отделение. Установлено, что в пределах гарантийного срока заказчик обнаружил дефекты – пять дверей не закрывались, в пищеблоке размер установленных раковин не соответствовал техническому заданию, в душевой не сделали уклон пола для слива воды. Подрядчик письменно подтвердил наличие недостатков, но в срок их не устранил. Две претензии больницы остались без удовлетворения, и администрации учреждения здравоохранений пришлось обратиться в суд. Со стройфирмы требовали взыскать 1,4 миллиона рублей штрафа.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, контрактом предусмотрена ответственность за неисполнение гарантийных обязательств в виде штрафа в размере 5% от цены контракта. Арбитражный суд, изучив материалы дела, вынес решение об удовлетворении заявленных требований в полном объеме. Уточняется, что на данный момент решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение месяца в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд.