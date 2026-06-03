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НовостиОбщество3 июня 2026 9:16

Кадастрового инженера в Липецкой области осудили за фиктивные документы на пять домов

Злоумышленница подготовила технические планы несуществующих зданий
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Женщину признали виновной в пяти правонарушениях, по каждому из которых ей придется заплатить штраф 30 тысяч рублей.

Женщину признали виновной в пяти правонарушениях, по каждому из которых ей придется заплатить штраф 30 тысяч рублей.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В городе Грязи на скамье подсудимых оказалась 44-летняя местная жительница, работавшая кадастровым инженером. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, злоумышленница подготовила технические планы пяти несуществующих домов.

В суде установили, что обвиняемая по заказу индивидуального предпринимателя подготовила документы на дома, якобы возведенные на земельных участках в Грязинском районе. На основании этих бумаг бизнесмен воспользовался правом выкупить участки без проведения торгов. Спустя короткое время был документально оформлен снос зданий. При этом проведенная проверка установила, что на указанных земельных участках строительство не проводилось, следы возведения жилых зданий отсутствуют.

– Кадастровый инженер подтвердила, что технический план на данные объекты составила без проведения обследования земельных участков, на которые она не выезжала, – уточнили в пресс-службе судов региона.

Женщину признали виновной в пяти правонарушениях, по каждому из которых ей придется заплатить штраф 30 тысяч рублей.