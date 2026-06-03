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НовостиПроисшествия3 июня 2026 10:29

Житель Липецкой области попал под следствие за попытку откупиться от протокола

Мужчина предложил сотруднику Госавтоинспекции 60 тысяч рублей
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
За попытку дать взятку подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.

За попытку дать взятку подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Липецкие следователи возбудили уголовное дело в отношении 47-летнего жителя Добровского округа. Как сообщили в пресс-службе областного Следственного комитета, мужчину подозревают в попытке дать взятку должностному лицу.

По данным ведомства, автомобиль нетрезвого фигуранта сотрудник Госавтоинспекции остановил ночью 18 мая. Водитель пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения отказался и решил окупиться от ответственности за правонарушение, предложив взятку в 60 тысяч рублей. Полицейский от незаконного вознаграждения отказался и сообщил о коррупционном преступлении в правоохранительные органы.

Расследование продолжается. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.