Липчанин уговорил около 40 знакомых взять кредиты и отдать ему деньги

Подозреваемому в крупном мошенничестве грозит до шести лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителя Липецка поймали на крупном мошенничестве. Жертвами 39-летнего мужчины стали около 40 его знакомых. Каждого из них он уговорил взять кредит и отдать ему деньги. Мужчина обещал вносить ежемесячные платежи, но это были только слова. Быть может, в этой истории появились бы новые потерпевшие, если бы одна из знакомых не обратилась в конечном итоге в полицию.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, 28-летняя девушка по просьбе фигуранта взяла в кредит 350 тысяч рублей. Деньги она сняла в банкомате и передала ему. Мужчина для убедительности даже написал расписку, в которой обязался вносить ежемесячные платежи, а через полгода – погасить всю сумму. Пару месяцев он действительно выполнял платежные обязательства, однако после перестал это делать. Потерпевшая написала заявление в отдел МВД.

– Установлено, что от аналогичных действий злоумышленника пострадало порядка 40 человек. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, – рассказали в ведомстве.

Расследование продолжается. Подозреваемому в крупном мошенничестве грозит до шести лет лишения свободы.