Усманский водоканал в Липецкой области накажут за вред водному объекту

Фото Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора.

Сотрудники Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора провели проверку в отношении Муниципального унитарного предприятия «Усманский водоканал». Как сообщили в надзорном ведомстве, специалисты выявили существенные нарушения в области охраны окружающей среды.

Уточняется, что предприятие нарушило правила водопользования при сбросе сточных вод в реку Усмань и не вело в установленном законом порядке учет объема сброса сточных и дренажных вод. Кроме того, водоканал не актуализировал сведения об объекте негативного воздействия в государственном реестре и не соблюдал требования закона при обращении с отходами.

По итогам проверки предприятию выдали предписание об устранении выявленных нарушений. В Росприроднадзоре сообщили также, что произведут расчет размера вреда, причиненного водному объекту.