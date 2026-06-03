3,5 года условно дали жителю Липецкой области за сбор и хранение конопли

При вынесении приговора суд учел совокупность смягчающих обстоятельств. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд в Добровском округе огласил приговор в отношении 53-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств. По информации объединенной пресс-службы судебной системы региона, в сентябре прошлого года в селе Путятино он сорвал части дикорастущей конопли, измельчил их, высушил и хранил в стеклянных банках по месту жительства для личного употребления.

Отмечается, что вину мужчина признал полностью, раскаялся, написал явку с повинной и активно способствовал раскрытию и расследованию преступления.

– При вынесении приговора суд учел совокупность смягчающих обстоятельств: состояние здоровья подсудимого, положительные характеристики, наличие на иждивении малолетнего ребенка и престарелой матери, а также тот факт, что он является ветераном боевых действий. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев условно, с испытательным сроком 3 года, – рассказали в пресс-службе судов региона.