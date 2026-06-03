За попытку дать взятку инспектору ДПС ельчанина оштрафовали на 100 тысяч рублей

Деньги, которые предлагались инспектору в виде взятки, конфисковали в доход государства. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ельце осудили 61-летнего местного жителя. Мужчина попал под следствие после того, как попытался дать взятку инспектору ДПС. Дело был 24 марта. В тот день подсудимый сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Машину остановил дорожный полицейский. Водитель хотел за деньги уйти от наказания за нетрезвое вождение и предложил взятку в сумме 50 тысяч рублей. Сотрудник полиции от незаконного вознаграждения отказался и сообщил о противоправных действиях автомобилиста в дежурную часть.

По информации пресс-службы прокуратуры Липецкой области, с учетом мнения государственного обвинителя виновному назначили наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей. Деньги, которые предлагались инспектору в виде взятки, конфисковали в доход государства.