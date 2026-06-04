18-летний житель Липецка порезал три колеса и повредил кузов чужой иномарки

Ножом фигурант повредил колеса и оставил вмятину от удара ногой по кузову. Скриншот видеозаписи УМВД России по Липецкой области.

В декабре прошлого года в отдел полиции в Липецке обратилась 46-летняя местная жительница. Женщина сообщила о повреждении своего автомобиля «Фольксваген». Она рассказала, что припарковала иномарку во дворе многоквартирного дома по улице Катукова, а на следующий день обнаружила порезанные колеса и вмятину на кузове. Ущерб горожанка оценила в 60 тысяч рублей.

По данным пресс-службы областного УМВД России, участковому удалось установить личность злоумышленника, действия которого записала камера уличного наблюдения. В совершении преступления подозревают 18-летнего горожанина. По предварительной информации, около 6 утра 13 декабря он пришел в гости к приятелю. Звонки в домофон и попытки зайти в подъезд не увенчались успехом. И тогда молодой человек решил выместить зло на стоящей поблизости иномарке. Ножом он повредил три колеса машины и оставил вмятину от удара ногой по кузову.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении чужого имущества. С подозреваемого взяли подписку о невыезде. Ему грозит наказание вплоть до двух лет лишения свободы.