В Липецкой области 17-летнего подростка подозревают в содействии мошенникам

Подозреваемого вместе с законным представителем доставили в территориальный отдел полиции. Фото УМВД России по Липецкой области.

Полицейские Липецкой области подозревают 17-летнего подростка в содействии аферистам. По предварительным данным пресс-службы областного УМВД, он участвовал в мошеннической схеме в качестве курьера. Жертвой преступников стала 67-летняя жительница Добринского округа. Пенсионерка отдала в руки приехавшего к ней молодого человека более двух с половиной миллионов рублей.

Как сообщили в полиции, оперативники задержали подростка в Саратове. Его вместе с законным представителем доставили в территориальный отдел полиции. Расследование продолжается.