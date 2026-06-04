Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 июня 2026 7:09

В Липецкой области 17-летнего подростка подозревают в содействии мошенникам

Несовершеннолетнего злоумышленника задержали в Саратове
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Подозреваемого вместе с законным представителем доставили в территориальный отдел полиции. Фото УМВД России по Липецкой области.

Подозреваемого вместе с законным представителем доставили в территориальный отдел полиции. Фото УМВД России по Липецкой области.

Полицейские Липецкой области подозревают 17-летнего подростка в содействии аферистам. По предварительным данным пресс-службы областного УМВД, он участвовал в мошеннической схеме в качестве курьера. Жертвой преступников стала 67-летняя жительница Добринского округа. Пенсионерка отдала в руки приехавшего к ней молодого человека более двух с половиной миллионов рублей.

Как сообщили в полиции, оперативники задержали подростка в Саратове. Его вместе с законным представителем доставили в территориальный отдел полиции. Расследование продолжается.