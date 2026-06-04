В Липецке вынесли приговор троим фигурантам дела о фиктивной регистрации мигрантов

Осужденные проведут в колонии от 2 до 5 с половиной лет. Фото: Юлия МИРОШНИЧЕНКО.

Правобережный районный суд города Липецка вынес приговор по многоэпизодному уголовному делу в отношении 67-летнего местного жителя и двух иностранцев в возрасте 31 и 39 лет. Фигурантов признали виновными в организации незаконной миграции.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, липчанину вменили 46 эпизодов преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ – фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации. 31-летнего уроженца ближнего зарубежья осудили за организацию незаконного пребывания иностранцев в нашей стране и за 32 эпизода их фиктивной регистрации. Третий участник группы – 39-летний уроженец Средней Азии – признан виновным в 25 подобных эпизодах.

– Противоправную деятельность фигурантов весной прошлого года пресекли сотрудники Центра по противодействию экстремизму областного УМВД и регионального УФСБ России, – уточнили в полиции.

Жителя Липецкого округа лишили свободы на срок 3 года со штрафом 300 тысяч рублей. 31-летнему подсудимому дали 5 с половиной лет и оштрафовали на 400 тысяч рублей. 39-летнего иностранца приговорили к 2 годам и штрафу 300 тысяч рублей. Отбывать наказание участники группы будут в колонии общего режима.