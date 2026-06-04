Более 2 тысяч выпускников школ Липецка пишут ЕГЭ по русскому языку

Работа состоит из двух частей и содержит 27 заданий. Фото: Пресс-служба администрации города Липецка..

Сегодня липецкие выпускники сдают один из двух обязательных и самый массовый ЕГЭ по русскому языку. Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра, свои знания проверят более 2 тысяч одиннадцатиклассников Липецка. Для проведения экзамена задействовано 10 пунктов.

– Русский язык – один из двух обязательных учебных предметов для получения аттестата о среднем общем образовании. Минимальные пороги: 24 балла – минимум для аттестата, 70 баллов – для аттестата с отличием, 36 баллов – минимальный порог для вузов (ниже этой планки устанавливать проходной балл нельзя).

Продолжительность экзамена – 3,5 часа. Работа состоит из двух частей и содержит 27 заданий.