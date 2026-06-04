Липчанка, ранее убившая человека, ударила знакомого ножом в грудную клетку

При допросах фигурантка призналась в содеянном. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В городе Грязи завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летней местной жительницы. Женщину обвиняют в покушении на убийство знакомого. По данным Следственного комитета Липецкой области, вечером 8 марта 48-летний мужчина пришел к ней в гости в дом по улице Лермонтова. Хозяйка накрыла стол. Не обошлось без алкоголя, распитие которого привело к конфликту. Женщина схватилась за нож и ударила своего гостя в грудную клетку.

Потерпевший смог самостоятельно уйти из дома фигурантки и сообщил о произошедшем родственникам. Они вызвали «скорую». К счастью, потерпевшему успели оказать медицинскую помощь.

На время предварительного следствия обвиняемую заключили под стражу. Установлено, что у нее уже есть судимость за совершение убийства. При допросах женщина призналась в содеянном. Уголовное дело направили для утверждения прокурором обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Фигурантке грозит безальтернативное наказание в виде лишения свободы.