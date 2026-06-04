Пострадавшим на производстве липчанам вручили ключи от новых автомобилей

Ключи от машин получили житель Липецка и житель Задонского округа. Фото ОСФР по Липецкой области.

В Липецке ключи от новых автомобилей «Лада» вручили пострадавшим на производстве двум жителям региона. Обладателям легковушек стали мужчины: один из областного центра, второй из Задонского округа. Машины региональное отделение СФР предоставило по программам реабилитации. К слову, в этом году специализированные автомобили вручают второй раз.

Как пояснили специалисты ведомства, пострадавшим на производстве гражданам транспортные средства выдаются при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний к вождению. Период эксплуатации одной машины – 7 лет. В течение этого периода региональное отделение СФР частично компенсирует расходы на топливо и техническое обслуживание. Кроме того, владельцу возмещается 50% стоимости ОСАГО и предоставляется возможность один раз капитально отремонтировать автомобиль за счет средств Соцфонда. А вот для того, чтобы получить компенсацию на ГСМ, владельцу машины нужно подать заявление в СФР. Средства будут поступать равными частями один раз в квартал. В 2026 году размер компенсации составляет 3723,35 рубля, сумма ежегодно индексируется.