Более 2 тысяч жителей Липецкой области уже пострадали от нападения клещей

Исследование клещей на зараженность возбудителями опасных заболеваний проводится в Липецкой области на базе 3-х лабораторий. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала сезона в Липецкой области от укусов клещей уже пострадали 2013 человек. Среди них – 785 детей. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. По данным ведомства, из числа снятых с людей и доставленных для исследования клещей пораженность иксодовым клещевым боррелиозом составила 17%, гранулоцитарным анаплазмозом человека – 7,2%, моноцитарным эрлихиозом человека – 0,3%.

Специалисты отмечают, что чаще всего присасывание клещей произошло на территории частных домовладений и приусадебных участков, а также в природных условиях. В этой связи собственникам домовладений необходимо следить за благоустройством территорий в радиусе не менее 100 метров – выкашивать траву, убирать мусор и прошлогоднюю листву, прореживать густые кустарники. Кроме того, рекомендуется проводить акарицидную обработку территории. Договор на эти работы следует заключать с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, имеющими соответствующую лицензию.

В ведомстве также подчеркнули, что избежать нападения клещей можно, если применять акарицидные средства для обработки одежды и репеллентов для обработки кожных покровов.

Исследование клещей на зараженность возбудителями опасных заболеваний проводится в нашем регионе на базе 3-х лабораторий:

– опасных и природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, 60а (контактный телефон: 30-86-51, 27-70-10);

– клинико-диагностической лаборатории ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, 37а (контактный телефон: 33-43-56, 33-26-59);

– лаборатории ГУЗ «Липецкий областной кожно-венерологический диспансер» по адресу: г. Липецк, ул. Марины Расковой, 18 (контактный телефон: 55-90-40, 55-58-03).