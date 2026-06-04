Водителю из Москвы, насмерть сбившему двоих рабочих под Липецком, грозит до 7 лет

Мужчина за рулем автомобиля «Додж» влетел в барьерное ограждение и сбил троих рабочих. Фото прокуратуры Липецкой области.

Прокуратура Задонского округа утвердила обвинительное заключение по делу о смертельном ДТП, которое произошло в мае прошлого года и привело к гибели двоих человек. Напомним, авария случилась 5-го числа около 18:00 на 436-м километре платного участка автодороги М-4 «Дон». 53-летний житель Москвы за рулем автомобиля «Додж» допустил наезд на барьерное ограждение, ограничивающее место проведения дорожных работ, и сбил троих рабочих. В результате ДТП двое из них погибли. Еще один получил травмы и попал в больницу.

По данным пресс-службы прокуратуры Липецкой области, на дороге были установлены информационные щиты и дорожные знаки, предупреждающие о приближении к участку производства дорожных работ и ограничении скоростного режима до 50 км/ч. Если бы водитель принял меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства, трагедии можно было бы избежать. Житель Москвы признал свою вину и возместил ущерб потерпевшим. Уголовное дело направили в суд. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.