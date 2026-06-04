4 года дали липчанке за фиктивную запись троих иностранцев отцами ее дочерей

Суд отсрочил реальное отбывание наказания до достижения младшей дочерью 14-летнего возраста. Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Левобережный районный суд Липецка рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимой 39-летней женщины. Ей вменили статью об организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации. Подсудимая пошла на преступление ради денег.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, злоумышленница предоставила в органы ЗАГС заведомо ложные сведения о том, что трое граждан иностранного государства являются биологическими отцами ее дочерей. На основании этого была произведена запись акта об установлении отцовства, и мигранты получили вид на жительство в Российской Федерации в упрощенном порядке. За незаконное содействие в этом иностранцы выплатили липчанке по 10 тысяч рублей.

По совокупности преступлений виновную приговорили к 4 годам колонии-поселения. Уточняется, что суд отсрочил реальное отбывание наказания до достижения младшей дочерью женщины 14-летнего возраста.