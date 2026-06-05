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НовостиПроисшествия5 июня 2026 9:13

Молодой житель Ельца украл мопед и подарил его другу

Злоумышленник стал фигурантом уголовного дела
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Владелец мопеда оценил ущерб в 5 тысяч рублей. Фото УМВД России по Липецкой области.

Владелец мопеда оценил ущерб в 5 тысяч рублей. Фото УМВД России по Липецкой области.

В Ельце возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего местного жителя. Полицейские установили его причастность к краже мопеда, стоимость которого владелец оценил в пять тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД России, чужое транспортное средство злоумышленник заметил, когда проходил мимо двора потерпевшего. Мопед ельчанин украл и подарил его своему другу. Друг решил мопед продать и продал. Полицейские украденный мототранспорт изъяли. С фигуранта взяли подписку о невыезде. Теперь молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.