Молодой житель Ельца украл мопед и подарил его другу

Владелец мопеда оценил ущерб в 5 тысяч рублей. Фото УМВД России по Липецкой области.

В Ельце возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего местного жителя. Полицейские установили его причастность к краже мопеда, стоимость которого владелец оценил в пять тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД России, чужое транспортное средство злоумышленник заметил, когда проходил мимо двора потерпевшего. Мопед ельчанин украл и подарил его своему другу. Друг решил мопед продать и продал. Полицейские украденный мототранспорт изъяли. С фигуранта взяли подписку о невыезде. Теперь молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.