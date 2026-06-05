В Липецкой области более 5500 девятиклассников написали ОГЭ по выбору

В регионе было организовано 57 пунктов проведения экзаменов. Фото министерства образования Липецкой области.

5 июня более 5500 девятиклассников Липецкой области написали ОГЭ по выбранным предметам. Самым популярным из них в этом году стала биология – ее сдавали более 1500 выпускников. На втором месте физика – 1122 человека выбрали этот предмет. Экзамен по информатике писали 1090 девятиклассников, по географии – 737, по иностранным языкам – 634, по истории – 362, а по обществознанию – 77. Об этом сообщили в областном министерстве образования.

В регионе было организовано 57 пунктов проведения экзаменов. Продолжительность экзаменов по истории, обществознанию и физике составила 3 часа, а по биологии, географии и информатике – 2 часа 30 минут. На письменную часть иностранных языков отводилось 2 часа, на устную – 15 минут. Результаты будут известны не позднее 17 июня.