6-летний мальчик погиб, 3 человека пострадали в ДТП с «Окой» в Липецкой области

За рулем автомобиля был 72-летний водитель. Фото прокуратуры Липецкой области.

Смертельное ДТП произошло 5 июня в Добринском округе на автомобильной дороге Грязи – Добринка. По предварительным данным пресс-службы областной прокуратуры, 72-летний водитель машины «Ока» не справился с управлением и допустил столкновение с дорожными знаками. Отечественная легковушка опрокинулась в кювет.

В результате ДТП погиб маленький пассажир автомобиля – 6-летний мальчик. Водитель и двое других пассажиров получили серьезные травмы. Их доставили в учреждение здравоохранения и госпитализировали.

– Прокуратура взяла на контроль ход доследственной проверки по факту дорожно-транспортного происшествия. На место аварии незамедлительно выехал прокурор Добринского района Максим Зиборов, – сообщили в надзорном ведомстве.

Правоохранители устанавливают причины и условия произошедшего ДТП со смертельным исходом.

Ранее «КП-Липецк» рассказала о погибшем в ДТП под Липецком 61-летнем водителе автомобиля «Рено». Мужчина не справился с управлением, и машина перевернулась.