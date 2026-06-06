Знакомство в Сети обернулось для жительницы Липецка утратой более 3 миллионов рублей

Новый знакомый производил впечатление успешного человека и предложил женщине приумножить и ее сбережения. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Липецке в полицию обратилась местная жительница 44 лет. Женщина стала жертвой обмана в Сети. Она рассказала, что зарегистрировалась на сайте знакомств, где ей понравилась анкета одного из кандидатов в спутники жизни. По словам потерпевшей, мужчина производил впечатление успешного и обеспеченного человека. Завязались виртуальные отношения, но в какой-то момент милые беседы сменились разговорами об инвестициях. Новый знакомый стал уверять липчанку, что смог разбогатеть с помощью криптовалюты, и предложил женщине приумножить и ее сбережения. Она согласилась.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, в течение четырех недель несколькими траншами потерпевшая под руководством неизвестных кураторов перевела на указанные реквизиты 3 миллиона 480 тысяч рублей. Когда аферисты перестали выходить с ней на связь, она заподозрила неладное и обратилась в дежурную часть.

Полицейские возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Личности обманувших липчанку злоумышленников устанавливают.