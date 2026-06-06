Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика6 июня 2026 11:52

Липецкого бойца СВО освободили из украинского плена

Сейчас военнослужащий в Беларуси
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Скриншот видео Министерства обороны РФ.

Скриншот видео Министерства обороны РФ.

Из украинского плена освободили еще одного бойца СВО из Липецкой области. Сейчас военнослужащий в Беларуси. Об этом стало известно из сообщения главы региона Игоря Артамонова.

– Всего из плена ВСУ 5 июня освобождены 185 российских солдат. Сейчас они в Беларуси, им оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Далее, при необходимости, к работе подключатся госпитали Минобороны. Безусловно, наш регион готов оказать всю необходимую помощь, – заверил липецкий губернатор.

Игорь Артамонов выразил благодарность уполномоченному по правам человека в Липецкой области Ираиде Тихоновой, подчеркнув, что она прилагает огромные усилия для освобождения российских военнослужащих.