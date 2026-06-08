В небе над Россией сбили 310 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 8 июня над территорией Липецкой области силы ПВО сбили вражеские БПЛА. Об этом стало известно из сообщения Минобороны РФ. Красный уровень в половине пятого утра объявляли для Ельца и четырех округов региона – Елецкого, Становлянского, Долгоруковского и Измалковского. В семь утра тревожный сигнал отменили. О пострадавших и разрушениях информации в официальных каналах власти и экстренных служб не появилось.

По данным Минобороны России, в небе над нашей страной минувшей ночью уничтожили 310 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Атаке дронов кроме Липецкого региона также подверглись Белгородская, Брянская, Курская, Ростовская, Волгоградская, Саратовская, Орловская, Тульская, Калужская и Рязанская области, а также Краснодарский край, Московский регион, Республика Крым и акватории Черного и Азовского морей.