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НовостиПроисшествия8 июня 2026 6:17

Поздним вечером под Липецком грузовик с прицепом насмерть сбил пешехода

Личность погибшего устанавливают
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. Фото Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области.

От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. Фото Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области.

7 июня в половине одиннадцатого вечера на подъездной дороге от автодороги М-4 «Дон» к городу Липецку произошло смертельное ДТП. По предварительным данным региональной Госавтоинспекции, 38-летний водитель грузового автомобиля «Мерседес» с прицепом совершил наезд на пешехода.

Как сообщили в ведомстве, от полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. Правоохранители устанавливают личность погибшего.

Еще один пешеход погиб под колесами грузовика в Липецком округе 6 июня. Мужчину в половине двенадцатого вечера на автодороге Орел – Тамбов сбил 53-летний водитель автомобиля «Скания». От полученных травм пешеход скончался на месте. Его личность тоже устанавливают.