Поздним вечером под Липецком грузовик с прицепом насмерть сбил пешехода

От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. Фото Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области.

7 июня в половине одиннадцатого вечера на подъездной дороге от автодороги М-4 «Дон» к городу Липецку произошло смертельное ДТП. По предварительным данным региональной Госавтоинспекции, 38-летний водитель грузового автомобиля «Мерседес» с прицепом совершил наезд на пешехода.

Как сообщили в ведомстве, от полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. Правоохранители устанавливают личность погибшего.

Еще один пешеход погиб под колесами грузовика в Липецком округе 6 июня. Мужчину в половине двенадцатого вечера на автодороге Орел – Тамбов сбил 53-летний водитель автомобиля «Скания». От полученных травм пешеход скончался на месте. Его личность тоже устанавливают.