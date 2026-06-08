2060 выпускников Липецкой области выбрали базовую математику, 2219 – профильную

Результаты станут известны не позднее 22 июня. Фото министерства образования Липецкой области.

Сегодня выпускники школ Липецкой области сдают обязательный ЕГЭ по математике. По информации регионального министерства образования, базовую математику выбрали 2060 выпускников, профильную – 2219. Для проведения ЕГЭ задействовали 31 пункт проведения экзаменов (ППЭ). Результаты станут известны не позднее 22 июня.

– Математика – обязательный учебный предмет для получения аттестата о среднем общем образовании. Экзамен профильного уровня сдают выпускники, которым результат ЕГЭ по математике нужен для поступления в вуз. Для остальных выпускников проводится ЕГЭ по математике базового уровня. Инженерные специальности набирают популярность у выпускников Липецкой области. Профильную математику сдают 51% школьников, – сообщили в ведомстве.

Экзаменационная работа по математике профильного уровня состоит из 19 заданий – 12 с кратким ответом и 7 заданий с развернутым ответом, на ее выполнение отведено 3 часа 55 минут. Экзаменационная работа базового уровня состоит из 21 задания, основная часть заданий – по алгебре и геометрии, на выполнение отведено 3 часа. Минимальный балл, установленный на ЕГЭ по профильной математике, составляет 27 баллов. ЕГЭ по базовой математике оценивается по пятибалльной системе. Для получения аттестата участнику экзамена необходимо набрать не менее трех баллов.

Пересдать математику на базовом или профильном уровне можно будет в резервные сроки 8 и 9 июля.