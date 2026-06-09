В карьере липецкого СНТ «Студеновское» подросток сорвался с 20-метровой высоты

Одному из спасателей пришлось спуститься к пострадавшему. Скриншот видео управления ГО и ЧС города Липецка.

В Липецке в карьере СНТ «Студеновское» едва не погиб 15-летний школьник. Он решил прогуляться по верхней кромке, но в какой-то момент потерял равновесие, оступился и упал вниз. Глубина карьера – около 20 метров. К счастью, подросток остался жив.

Как сообщили в городском управлении ГО и ЧС, мальчику повезло – на глубине 5 метров он успел зацепиться за корень растения и не улетел на дно. Попавшего в беду человека заметили проходившие поблизости девушки. Они позвонили в службу «112». Спасатели оперативно прибыли на вызов. Одному из них пришлось спуститься к пострадавшему. Мальчика эвакуировали с помощью спасательной веревки и передали бригаде скорой медицинской помощи.

Спасатели просят родителей провести с детьми беседы о безопасном поведении на летних каникулах и разъяснить, что карьеры – не место для прогулок. Край осыпается, камни скользкие, а времени на спасение почти нет. Не всегда рядом могут оказаться люди и крепкий корень растения.