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НовостиПроисшествия9 июня 2026 7:16

В Ельце сгорела пристройка дачного дома в СНТ «Электрохимик»

Обошлось без погибших и пострадавших
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Пожар уничтожил пристройку и частично повредил кровлю.

Пожар уничтожил пристройку и частично повредил кровлю.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области..

В Ельце вечером 8 июня, около 20:00, произошло возгорание в дачном доме в СНТ «Электрохимик». На вызов выехали два пожарных расчета. Спасателям удалось оперативно обуздать пламя и не допустить его распространения на другие постройки. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, дом деревянный с крышей из шифера. Пожар уничтожил пристройку к нему на площади 10 квадратных метров и частично повредил кровлю. Причину произошедшего устанавливают специалисты.