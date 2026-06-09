В Ельце сгорела пристройка дачного дома в СНТ «Электрохимик»

Пожар уничтожил пристройку и частично повредил кровлю. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области..

В Ельце вечером 8 июня, около 20:00, произошло возгорание в дачном доме в СНТ «Электрохимик». На вызов выехали два пожарных расчета. Спасателям удалось оперативно обуздать пламя и не допустить его распространения на другие постройки. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, дом деревянный с крышей из шифера. Пожар уничтожил пристройку к нему на площади 10 квадратных метров и частично повредил кровлю. Причину произошедшего устанавливают специалисты.