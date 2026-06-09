Липчанин в общежитии ходил с ножом по коридору и угрожал соседям убийством

Напуганные жильцы не выходили из комнат, опасаясь за свою жизнь и жизнь близких. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Левобережного района города Липецка направила в суд уголовное дело о хулиганстве в одном из общежитий города. Обвиняемым по нему проходит 42-летний мужчина, в нем проживающий. По информации пресс-службы надзорного ведомства, в феврале он перебрал спиртного, взял нож и вышел в общий коридор жилой секции. Фигурант прохаживался, выражаясь нецензурными словами и высказывая угрозы соседям, в том числе убийством. Напуганные жильцы не выходили из комнат, опасаясь за свою жизнь и жизнь близких.

Дальнейшую участь обвиняемого теперь решит суд. В прокуратуре сообщили, что с учетом тяжести совершенного преступления ему грозит до 7 лет лишения свободы.