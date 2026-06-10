Красный уровень объявили в нескольких муниципальных образованиях Липецкой области

Жителей просят по возможности оставаться дома и не подходить к окнам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Утром 10 июня в нескольких муниципальных образованиях Липецкой области объявили красный уровень. Угроза атаки с воздуха нависла над городом Ельцом, а также Елецким, Становлянским, Долгоруковским, Измалковским, Данковским, Краснинским, Лебедянским, Чаплыгинским округах и Лев-Толстовским районом. Об опасности население оповестили сирены.

Жителей просят по возможности оставаться дома и не подходить к окнам. Тем, кто на улице, необходимо зайти в ближайшее здание. Оставаться в безопасном месте следует до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА».