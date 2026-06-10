Житель Липецкой области до смерти избил кулаками и ногами 39-летнюю женщину

Проводятся все необходимые следственные действия и судебные экспертизы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Липецкие следователи возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Добровского округа. По информации регионального следкома, мужчину подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 39-летней женщины, в результате которого она умерла.

По данным следствия, преступление произошло вечером 7 июня. Во время застолья нетрезвый фигурант набросился с кулаками на знакомую. Удары по телу женщины он наносил в том числе и ногами. В результате закрытой черепно-мозговой травмы потерпевшая скончалась.

– На время предварительного следствия суд заключил подозреваемого под стражу. При допросе он признался в содеянном. Проводятся необходимые следственные действия и судебные экспертизы для установления всех обстоятельств произошедшего и сбора доказательств, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.