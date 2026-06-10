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НовостиПроисшествия10 июня 2026 7:46

Загоревшийся в Ельце пассажирский автобус тушили два пожарных расчета

Обошлось без жертв и пострадавших
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Объятый пламенем автобус «Хендай» пожарным удалось потушить.

Объятый пламенем автобус «Хендай» пожарным удалось потушить.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области..

В Ельце произошел пожар на территории ООО «Автоколонна 1499». Загорелся пассажирский автобус. Тревожный сигнал поступил на пульт экстренной службы «112» 9 июня в половине седьмого вечера.

Как сообщили в областном ГУ МЧС, на вызов выехали два пожарных расчета. Объятый пламенем автобус «Хендай» удалось потушить. Обошлось без жертв и пострадавших. В результате происшествия уничтожены сгораемые узлы и агрегаты салона автобуса на площади 25 квадратных метров.