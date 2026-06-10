Жителя Липецка за неуплату алиментов приговорили к принудительным работам

Виновному назначили 4 месяца принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Липецке огласили приговор в отношении 29-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в злостном уклонении от уплаты алиментов на несовершеннолетнего сына. Задолженность составила почти 71 тысячу рублей.

По информации объединенной пресс-службы судебной системы региона, ранее мировым судом на липчанина была возложена обязанность по уплате алиментов на содержание ребенка. Несмотря на то, что мужчина был трудоспособным и знал о решении суда, он систематически уклонялся от выполнения своих обязательств. За это его уже привлекали к обязательным работам, но наказание он не отбыл, попыток трудоустроиться или иным образом погасить задолженность не сделал.

Как сообщили в суде, нерадивый отец признал свою вину и раскаялся в содеянном. Ему назначили 4 месяца принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.