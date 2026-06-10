Жительнице Липецкой области вынесли приговор за аферу с участком земли у реки

По иску прокуратуры право собственности осужденной на землю прекращено. Фото: Юлия МИРОШНИЧЕНКО.

В Усманском округе 60-летнюю местную жительницу признали виновной в мошенничестве. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в мае 2024 года женщина обманом завладела земельным участком в 11 соток на берегу реки. Для регистрации права собственности она предоставила подложное свидетельство. При этом фактически злоумышленница участком не владела и никогда не проживала на территории сельсовета.

– Экспертиза показала, что свидетельство изготовлено не в 1992-м, а в 2023 году. С учетом мнения гособвинителя суд назначил виновной год ограничения свободы с возложением обязанностей в соответствии со статьей 53 УК РФ, – прокомментировали в надзорном ведомстве.

Уточняется, что по иску прокуратуры свидетельство признано недействительным, право собственности осужденной на землю прекращено.