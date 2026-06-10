С липецкой компании взыскали более 142 миллионов рублей за ущерб рекам Дон и Воронеж

Компания пыталась обжаловать решение суда первой инстанции, но безуспешно – его оставили в силе. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Липецкой области по иску природоохранной прокуратуры с ООО «Москва на Дону» взыскали более 142 миллионов рублей за ущерб рекам Дон и Воронеж. Компания пыталась обжаловать решение суда первой инстанции, но безуспешно – его оставили в силе.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, ответчик в течение нескольких месяцев нелегально осуществлял забор воды из указанных водных объектов, не соблюдая требования к сохранению биоресурсов и среды их обитания.

– Кроме взыскания с ООО «Москва на Дону» компенсации ущерба от утраченной рыбопродуктивности рек на основании постановления прокурора юридическое лицо привлечено к административной ответственности с назначением штрафов в общей сумме 150 тысяч рублей, – рассказали в надзорном ведомстве.

Уточняется, что в адрес директора организации внесли представление. По итогам его рассмотрения нарушения закона устранили, виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.