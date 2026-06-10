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НовостиПроисшествия10 июня 2026 12:05

Липчанин забрался в дом односельчанки и украл имущество на 5 тысяч рублей

Мужчине грозит до шести лет лишения свободы
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Похищенное у фигуранта изъяли. Фото УМВД России по Липецкой области.

Похищенное у фигуранта изъяли. Фото УМВД России по Липецкой области.

В полицию в Усманском округе обратилась 58-летняя местная жительница. Женщина рассказала о краже имущества. Со слов заявительницы, в период с 1 по 7 июня из ее дома похитили камеру наружного наблюдения, угловую шлифовальную машинку, электрическую фурнитуру, две катушки электропровода, набор ключей. Причиненный ущерб потерпевшая оценила в 5 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, сотрудники уголовного розыска установили причастность к преступлению 40-летнего односельчанина женщины. Похищенное имущество у него изъяли. Мужчина стал фигурантом уголовного дела. Ему грозит до шести лет лишения свободы.