Двоих жителей Липецкой области обвиняют в смертельном избиении знакомого

В ходе допросов фигуранты признали свою вину и подтвердили показания на месте происшествия. Фото: Елена ВАХРУШЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Задонском округе двоих местных жителей 23 и 24 лет подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью 62-летнего мужчины, повлекшем его смерть. Возбуждено уголовное дело. По данным областного Следственного комитета, ночью 7 июня нетрезвые фигуранты в ходе конфликта избили потерпевшего руками и ногами, в том числе по голове. От полученной закрытой черепно-мозговой травмы мужчина скончался.

Подозреваемых задержали. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Уточняется, что злоумышленники признали вину и подтвердили свои показания на месте происшествия.

Расследование продолжается. Назначены и проводятся судебные экспертизы. Фигурантам грозит безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.