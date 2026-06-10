В Липецке кредит, оформленный мошенниками на пенсионера, признали недействительным

Аферисты обманом получили доступ к профилю пенсионера на портале «Госуслуги». Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Пенсионер из Липецка стал жертвой мошенников. В феврале они обманом получили доступ к его профилю на портале «Госуслуги» и оформили потребительский кредит на сумму 12 тысяч рублей. Потерпевший об этом не знал и своего согласия не давал. За помощью он обратился в прокуратуру.

– Защищая права потерпевшего, прокуратура направила в суд исковое заявление о признании договора незаключенным и внесении изменений в кредитное досье гражданина, – сообщили в надзорном ведомстве.

Уточняется, что решением Правобережного районного суда города Липецка требования прокурора удовлетворены – кредит, оформленный мошенниками на пенсионера, признали недействительным. В списках должников мужчина больше не значится.