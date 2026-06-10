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НовостиОбщество10 июня 2026 13:20

В Липецке кредит, оформленный мошенниками на пенсионера, признали недействительным

За помощью мужчина обратился в прокуратуру
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Аферисты обманом получили доступ к профилю пенсионера на портале «Госуслуги».

Аферисты обманом получили доступ к профилю пенсионера на портале «Госуслуги».

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Пенсионер из Липецка стал жертвой мошенников. В феврале они обманом получили доступ к его профилю на портале «Госуслуги» и оформили потребительский кредит на сумму 12 тысяч рублей. Потерпевший об этом не знал и своего согласия не давал. За помощью он обратился в прокуратуру.

– Защищая права потерпевшего, прокуратура направила в суд исковое заявление о признании договора незаключенным и внесении изменений в кредитное досье гражданина, – сообщили в надзорном ведомстве.

Уточняется, что решением Правобережного районного суда города Липецка требования прокурора удовлетворены – кредит, оформленный мошенниками на пенсионера, признали недействительным. В списках должников мужчина больше не значится.