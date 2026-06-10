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НовостиПроисшествия10 июня 2026 13:53

В Ельце подросток на мотоцикле пострадал в столкновении с иномаркой

Водитель «Грейт Волла» нарушил правила маневрирования
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
ДТП произошло около семи часов вечера на улице Октябрьской. Фото Госавтоинспекции ОМВД России по городу Ельцу.

ДТП произошло около семи часов вечера на улице Октябрьской. Фото Госавтоинспекции ОМВД России по городу Ельцу.

В Ельце водитель иномарки допустил столкновение с мотоциклом, управлял которым 16-летний подросток. Как сообщили в городской Госавтоинспекции, ДТП произошло 9 июня около семи часов вечера в районе дома №44 по улице Октябрьской.

По предварительным данным ведомства, автомобилист за рулем «Грейт Волла» при повороте налево заблаговременно не занял соответствующее крайнее положение на проезжей части и столкнулся с мотоциклом «Мотоленд 200», двигающимся в попутном направлении.

В результате ДТП юный мотоциклист получил телесные повреждения. Ему назначили амбулаторное лечение. Окончательные причины и условия ДТП будут установлены в ходе расследования.