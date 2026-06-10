В Ельце подросток на мотоцикле пострадал в столкновении с иномаркой

ДТП произошло около семи часов вечера на улице Октябрьской. Фото Госавтоинспекции ОМВД России по городу Ельцу.

В Ельце водитель иномарки допустил столкновение с мотоциклом, управлял которым 16-летний подросток. Как сообщили в городской Госавтоинспекции, ДТП произошло 9 июня около семи часов вечера в районе дома №44 по улице Октябрьской.

По предварительным данным ведомства, автомобилист за рулем «Грейт Волла» при повороте налево заблаговременно не занял соответствующее крайнее положение на проезжей части и столкнулся с мотоциклом «Мотоленд 200», двигающимся в попутном направлении.

В результате ДТП юный мотоциклист получил телесные повреждения. Ему назначили амбулаторное лечение. Окончательные причины и условия ДТП будут установлены в ходе расследования.