11 июня поликлиники будут работать в обычном режиме. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На выходных ко Дню России поликлиники в Липецкой области изменят режим работы. 12 и 14 июня двери медучреждений будут закрыты. Об этом стало известно из сообщения регионального министерства здравоохранения.

– 12 и 14 июня поликлиники не работают. 11 июня будут работать в обычном режиме, – уточнили в ведомстве.

По графику субботнего дня медучреждения ждут пациентов 13 июня. Принимать вызовы для оказания неотложной помощи будут до 14:00, обслуживать вызовы на дому – до 17:00.

За психологической поддержкой в выходные и праздничные дни жители смогут обратиться по номеру круглосуточных консультаций в сложных жизненных ситуациях. Телефон доверия: 8-800-350-48-11 (звонок бесплатный, анонимно).