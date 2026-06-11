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НовостиПолитика11 июня 2026 6:11

Упавший в Липецкой области беспилотник вызвал пожар в жилом доме

Обошлось без погибших и пострадавших
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Возгорание оперативно ликвидировали сотрудники экстренных служб.

Возгорание оперативно ликвидировали сотрудники экстренных служб.

Фото: Юлия МИРОШНИЧЕНКО.

Вечером 10 июня в селе Доброе произошло возгорание в жилом доме. Как стало известно из сообщения губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, пожар возник в результате падения беспилотника. Красный уровень объявляли для нескольких муниципальных образований около 18:30. Тревожный сигнал отменили через два часа.

– В селе Доброе после падения беспилотника возник пожар в жилом доме. Пострадавших, к счастью, нет, – написал глава региона в своем канале в MAX.

Возгорание оперативно ликвидировали сотрудники экстренных служб. По словам Игоря Артамонова, территорию осматривают взрывотехники, а после к работе приступит комиссия по оценке ущерба. Соответствующие поручения даны главе Добровского округа Анатолию Попову.