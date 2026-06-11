18-летнего жителя Липецкой области задержали за попытку сбыта крупной партии наркотика

При обыске квартиры сотрудники полиции обнаружили 24 пакета с остатками вещества белого цвета. Фото УМВД России по Липецкой области.

В Данкове сотрудники уголовного розыска задержали 18-летнего местного жителя. Его подозревают в незаконном обороте наркотиков. В ходе личного досмотра, проведенного в дежурной части, в одежде молодого человека обнаружили и изъяли полимерный пакет с порошкообразным веществом. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, при обыске квартиры, где проживал задержанный, сотрудники полиции обнаружили 24 пакета с остатками вещества белого цвета, приспособление для курения, пустые пакеты для фасовки и изоляционные материалы. Фигурант признался, что в упаковках находилось наркотическое средство.

– В начале мая в мессенджере подозреваемый нашел предложение о заработке. Суть подработки заключалась в том, чтобы по указанным координатам забирать партии «смертоносного зелья», расфасовывать и раскладывать по тайникам. Согласившись на условия криминального работодателя, молодой человек, забрав закладку, не удержался и употребил часть зелья, – рассказали в ведомстве.

Согласно заключению эксперта, изъятым является N-метилэфедрон массой свыше 17 граммов. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Ему грозит лишение свободы от 10 до 20 лет.