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НовостиПроисшествия11 июня 2026 7:49

18-летнего жителя Липецкой области задержали за попытку сбыта крупной партии наркотика

Молодому человеку грозит от 10 до 20 лет лишения свободы
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
При обыске квартиры сотрудники полиции обнаружили 24 пакета с остатками вещества белого цвета. Фото УМВД России по Липецкой области.

При обыске квартиры сотрудники полиции обнаружили 24 пакета с остатками вещества белого цвета. Фото УМВД России по Липецкой области.

В Данкове сотрудники уголовного розыска задержали 18-летнего местного жителя. Его подозревают в незаконном обороте наркотиков. В ходе личного досмотра, проведенного в дежурной части, в одежде молодого человека обнаружили и изъяли полимерный пакет с порошкообразным веществом. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, при обыске квартиры, где проживал задержанный, сотрудники полиции обнаружили 24 пакета с остатками вещества белого цвета, приспособление для курения, пустые пакеты для фасовки и изоляционные материалы. Фигурант признался, что в упаковках находилось наркотическое средство.

– В начале мая в мессенджере подозреваемый нашел предложение о заработке. Суть подработки заключалась в том, чтобы по указанным координатам забирать партии «смертоносного зелья», расфасовывать и раскладывать по тайникам. Согласившись на условия криминального работодателя, молодой человек, забрав закладку, не удержался и употребил часть зелья, – рассказали в ведомстве.

Согласно заключению эксперта, изъятым является N-метилэфедрон массой свыше 17 граммов. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Ему грозит лишение свободы от 10 до 20 лет.