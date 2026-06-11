2811 выпускников в Липецкой области сдают ЕГЭ по физике и обществознанию

ЕГЭ по физике сдают 943 одиннадцатиклассника. Фото министерства образования Липецкой области.

Сегодня 2811 выпускников школ в Липецкой области сдают очередные экзамены. Как сообщили в региональном министерстве образования, ЕГЭ по физике сдают 943 одиннадцатиклассника, по обществознанию – 1868. Отмечается, что обществознание давно стало одним из самых популярных экзаменов среди учащихся.

В ведомстве уточнили, что всего организовано 26 пунктов проведения экзаменов. Результаты станут известны не позднее 25 июня. Продолжительность ЕГЭ по обществознанию составляет 3 часа 30 минут и включает 25 заданий. Экзамен по физике длится 3 часа 55 минут. За это время нужно решить 26 заданий. Допускается использование линейки для построения графиков и схем, а также непрограммируемого калькулятора.