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НовостиОбщество11 июня 2026 8:01

2811 выпускников в Липецкой области сдают ЕГЭ по физике и обществознанию

Результаты станут известны не позднее 25 июня
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
ЕГЭ по физике сдают 943 одиннадцатиклассника. Фото министерства образования Липецкой области.

ЕГЭ по физике сдают 943 одиннадцатиклассника. Фото министерства образования Липецкой области.

Сегодня 2811 выпускников школ в Липецкой области сдают очередные экзамены. Как сообщили в региональном министерстве образования, ЕГЭ по физике сдают 943 одиннадцатиклассника, по обществознанию – 1868. Отмечается, что обществознание давно стало одним из самых популярных экзаменов среди учащихся.

В ведомстве уточнили, что всего организовано 26 пунктов проведения экзаменов. Результаты станут известны не позднее 25 июня. Продолжительность ЕГЭ по обществознанию составляет 3 часа 30 минут и включает 25 заданий. Экзамен по физике длится 3 часа 55 минут. За это время нужно решить 26 заданий. Допускается использование линейки для построения графиков и схем, а также непрограммируемого калькулятора.